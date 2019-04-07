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مصرع 7 أشخاص إثر سقوط سيارة فى نهر بالشطر الباكستانى من إقليم كشمير

الأحد، 07 أبريل 2019 04:28 م
مصرع 7 أشخاص إثر سقوط سيارة فى نهر بالشطر الباكستانى من إقليم كشمير الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الباكستانية مصرع 7 أشخاص إثر سقوط سيارة كانت تقلهم فى نهر بأحد الطرق الجبلية بالشطر الباكستانى من إقليم كشمير.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الأحد، عن راج أكمل المسئول بالشرطة قوله إن السيارة كانت تقل ركابا من وادى نيلوم إلى مدينة مظفر آباد، عاصمة الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، عندما انحرفت عن الطريق فى منحنى حاد.

وأضاف أكمل أن عمال الإنقاذ تمكنوا من انتشال الجثامين بمساعدة السكان المحليين، مشيرا إلى أن من بين القتلى امرأتين وطفلًا واحدًا.

يذكر أن حوادث الطرق شائعة الحدوث فى باكستان بسبب عدم اتباع قائدى السيارات لمعايير السلامة وتجاهل قوانين المرور.

 


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سقوط سياره فى نهر




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