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مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى حريق ضخم بولاية "ماديا براديش" بالهند

الأحد، 07 أبريل 2019 08:59 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى حريق ضخم بولاية "ماديا براديش" بالهند الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الهندية مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين بجروح خلال حريق ضخم اندلع فى عدة قرى بمنطقة (هوشانجاباد) بولاية (ماديا براديش) وسط البلاد.

وذكرت قناة (إن.دى.تى.فى.) الهندية اليوم الأحد، أن الحريق تسبب فى تدمير العديد من الأراضى الزراعية بالمنطقة التى اندلع بها، مشيرة إلى أن الرياح القوية ساعدت فى اشتعال النيران وجعلت عمليات الإطفاء والإغاثة صعبة للغاية.

وأضافت القناة الهندية أن السلطات ستقوم بصرف تعويضات لضحايا هذا الحريق الضخم الذى اجتاح نحو 30 قرية بالمنطقة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم حيث يرقد بعضهم فى حالات حرجة.

 


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