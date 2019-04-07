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مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث إطلاق نار بمدينة كراتشى الباكستانية

الأحد، 07 أبريل 2019 09:09 م
مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث إطلاق نار بمدينة كراتشى الباكستانية عناصر من الجيش الباكستانى
إسلام آباد أ ش أ
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لقى شخصان مصرعهما، من بينهما شرطي، فيما أصيب آخر، جراء حادث إطلاق نار وقع بمدينة كراتشى الباكستانية.

وذكرت الشرطة - حسبما أوردت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأحد، - أن الشرطى كان عائدًا إلى منزله بعد أداء مهامه عندما أُطلق النار عليه بمنطقة هيئة الإسكان الدفاعى بالمدينة، بينما كان القتيل الآخر أحد المارة بالشارع، وكان المصاب من المارة أيضًا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ونوهت الشرطة بأنها ألقت القبض على شخص مشتبه بارتكابه الحادث، وأنه مطلوب على ذمة قضية أخرى تتعلق بحادث قتل وقع العام الماضى.

 


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