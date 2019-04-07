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مذكرة تفاهم لتطوير التعاون السياحى بين مصر وبلغاريا مايو المقبل

الأحد، 07 أبريل 2019 02:00 ص
مذكرة تفاهم لتطوير التعاون السياحى بين مصر وبلغاريا مايو المقبل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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تشارك وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط فى ملتقى الاستثمار الذى سيتم عقده فى بلغاريا فى مايو المقبل، وذلك بناء على دعوة رسمية تلقتها من نظيرتها البلغارية نيكولينا انجيلكوفا، حيث سيتم خلال الزيارة المرتقبة توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز نمو القطاع السياحى فى كلا البلدين، من خلال تطوير منتجات سياحية مشتركة فى مجالات السياحة الثقافية والتاريخية والشاطئية وغيرها من الأنماط السياحية.

وتتضمن بنود هذه المذكرة تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الأحداث الدولية والمشاركة فيها بهدف الترويج لمنتجاتهم السياحية، وكذلك تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بأنشطة السياحة المستدامة، أخذاً فى الاعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة

كما تتضمن المذكرة تبادل المعلومات فيما يتعلق بأساليب تطوير الأنشطة السياحية التى تهدف إلى جذب الحركة السياحية من الأسواق السياحية البعيدة، مثل جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا واليابان والهند وأستراليا والأمريكتين.

وسوف تساهم مذكرة التفاهم المزمع توقيعها فى تعزيز التعاون فى قطاع السياحة بين البلدين، وتعزيز تدفقات الحركة السياحية من دول أخرى إلى البلدين على أساس شروط متفق عليها مسبقاً بعد التنسيق مع السلطات المختصة، وكذا تبادل الخبرات فى مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع فى قطاع السياحة وكذلك تبادل المعلومات حول الاستثمارات الممكنة التى يمكن أن تسهم فى تطوير السوق السياحى، إلى جانب تنفيذ المبادرات التى تهدف إلى تطوير المنتجات المتعلقة بالسياحة الثقافية وتيسير إجراءات التأشيرة السياحية بين البلدين، علاوة على تبادل الخبرات ومبادرات بناء القدرات والمعلومات الأخرى ذات الصلة لتعزيز تنمية قطاع السياحة.

 


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