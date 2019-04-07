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محمد البهى: طرح قرار زيادة الأجور للنقاش على اجتماع اتحاد الصناعات المقبل

الأحد، 07 أبريل 2019 12:00 ص
محمد البهى: طرح قرار زيادة الأجور للنقاش على اجتماع اتحاد الصناعات المقبل محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات
كتب – إسلام سعيد
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كشف محمد البهى رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات، عن طرح قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات على أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد يناشد الغرف الصناعية مع كل تعديل للأجور طبقا لظروف كل قطاع صناعى.

وأضاف البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن زيادة أجر الموظف تعنى تحسن الخدمات المقدمة فى المصالح والجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المكون الأساسى فى الصناعة هو العامل واعتقد أن أغلب القطاعات الصناعية تنفذ الحد الأدنى للأجور منذ فترة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعى هو أكبر قطاع يدفع رواتب للموظفين والعاملين فيه، إلى جانب تحمله بدلات الانتقالات والتغذية والملابس، مشيرا إلى أن بعض الصناعات كثيفة استهلاك العمالة يعمل بها شباب فى سن مبكر ويتوافقون على الراتب ربما يكون متواضع لكنه مجزى بالنسبة للرواتب الأخرى فى بعض القطاعات.

 

 


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