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محافظ سوهاج: تنفيذ 12 ألف و 418 مشروع للشباب بتكلفة مليار و239 مليون جنية ضمن مبادرة "مشروعك"

الأحد، 07 أبريل 2019 01:42 م
محافظ سوهاج: تنفيذ 12 ألف و 418 مشروع للشباب بتكلفة مليار و239 مليون جنية ضمن مبادرة "مشروعك" الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عن تنفيذ 12 ألف و418 مشروعاً، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و239 مليون و833 ألف جنيه، لتوفر 24 ألفا و69 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.
 
وأوضحت أماني محمد يوسف مدير المشروع القومي للتنمية "مشروعك" بالمحافظة فى بيان للمحافظة ،  أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع نقل وتداول اللحوم بطريقة آمنة وصحية من خلال سيارات مجهزة، بالإضافة إلى مشروعات متنوعة ومنها تسمين ماشية، ومصانع للأعلاف، ومحلات بيع ملابس جاهزة، ووجبات سريعة، ومخابز نصف آلي، وآلي
 
وقالت أنه تم تنفيذ مشروعات مصانع سيراميك، ورخام، بالإضافة إلى الباكيات التي أقيمت في الأماكن المخصصة للتسوق، للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، والتي ساهمت بشكل كبير في نسبة أمان واستقرار لمالكيها.
 
 
وأضافت أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا جاءت من أكثر المقرات تفاعلاً مع المبادرة بعدد 1671 مشروعاً، ثم دار السلام بعدد 1300 مشروعاً، والمنشاة 1303 مشروعاً، والمراغة 840 مشروعاً، والبلينا 1278 مشروعاً، وجهينة 824 مشروعاً، وطما 1327 مشروعاً، وسوهاج 639 مشروعاً، وحي غرب 391 مشروعاً، وأخميم 666 مشروعاً، وجرجا 1381 مشروعاً، وحي شرق 404 مشروعاً، وساقلتة 299 مشروعاً، وحي الكوثر 95 مشروعاً.
 
 
 
 
 

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