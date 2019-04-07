محافظ دمياط تتابع الاستعدادات لاستقبال موسم توريد القمح 2019

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الاستعدادات لاستقبال موسم توريد القمح 2019 والذى من المقرر أن يبدأ منتصف إبريل الجارى حتى 15 يوليو القادم وكذلك التأكد من جاهزية الشون و الصوامع لاستقبال أعمال التوريدات

حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم بحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة والعميد محمد نجيب رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد ومديرى مديريتى التموين و الزراعة ومدير عام المطاحن ورؤساء الوحدات المحلية وممثلى البنك الزراعة المصرى والتنمية و الائتمان الزراعى.

وأوضحت محافظ دمياط أن إجمالى المساحة المنزرعة من القمح بلغت 25.575 الف فدان لافتة إلى أنه من المستهدف توريد 35 ألف طن من القمح بالشون الكائنة بدائرة المحافظة والتى تبلغ سعتها التخزينية 36060 طن.

و أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تسعى جاهدة لنجاح موسم توريد القمح لهذا العام باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة و التيسير على المزارعين.

من ناحية أخرى، عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعا موسعا ظهر اليوم الأحد مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديرى المديريات و رؤساء القطاعات الخدمية وذلك بحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد.

حيث وجهت المحافظ خلال الاجتماع بالاستعداد لعملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية مشددة على رؤساء الوحدات المحلية و وكيل وزارة التربية والتعليم بالبدء في تجهيز المقار الإنتخابية و الإرتقاء بمستوى النظافة العامة فى محيط كل مقر انتخابى وإتمام كافة أعمال الصيانة المطلوبة للأرصفة والشوارع قبل الخامس عشر من إبريل فضلا عن تجهيز أماكن مخصصة لكبار السن وذوى الإعاقة تيسيرا عليهم فى عملية الادلاء بأصواتهم.

و تابعت محافظ دمياط استعدادات مديرية الصحة ومرفق الإسعاف كما وجهت مديرية الأوقاف بحث المواطنين خلال خطبة الجمعة بالمشاركة فى عملية الاستفتاء وكذلك جميع مديرى المديريات بتوعية العاملين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية باعتبارها واجب وطنى على كل مصرى ومصرية فى تلك المرحلة الهامة فى تاريخ مصر.