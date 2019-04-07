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محافظ القلوبية: علاج 842 حالة ونسبة الإصابة انخفضت للنصف

الأحد، 07 أبريل 2019 02:04 م
محافظ القلوبية: علاج 842 حالة ونسبة الإصابة انخفضت للنصف الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، في مؤتمر اليوم العالمي لمرض الدرن والتي تنظمه مديرية الصحة والسكان ب، وذلك بحضور الدكتور حمدي  الطباخ وكيل وزارة الصحة .
 
يذكر مديرية الصحة بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية  لمكافحة الدرن من خلال تكثيف الحملات للكشف والتوعية من خلال 8 مراكز علي مستوي المحافظة ابرزهم مستشفي 23 يوليو، وقسم الامراض الصدرية بمستشفي كفر شكر حيث تم علاج 842 حالة بالمجان وانخفضت الإصابة لمرض الدرن إلي أقل من النصف منذ عام 1997  حيث يخضع المريض للعلاج لمدة 6 أشهر يتم تكثيف المتابعة لحين تمام الشفاء للمريض.
 
كما قامت إدارة الأمراض الصدرية بالتعاون مع الإدارة العامة للصدرية بالوزارة وبالتنسيق مع آدارة التمريض وقسم الصيدلة الإكلينيكية بعمل تدريب لمدة  7 أشهر متتالية لجميع تمريض الوحدات الصحية والمستوصفات والمستشفيات بالمحافظة المسئولة عن صرف العلاج والتعامل مع مرضي الدرن حيث تم تدريب 385 ممرضة علي مستوي المحافظة كما تم عمل ندوات تثقيفية لطلاب المدارس بعيادات مستشفي ناصر بشبرا الخيمة وطلبة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية كما تم عمل قاعدة بيانات للمرضي وتزويد المستشفيات بعدد 8 اجهزة كمبيوتر وفلاشات نت للربط بالنظام المركزي بالوزارة.
 
 
وألقي محافظ القليوبية، كلمة أكد خلالها علي ضرورة التعاون والتكاتف للقضاء علي المرض، مشيرا إلي أنه لابد أن تكون نقطة الإنطلاقة بمكافحة التدخين والشيشة التي تعد أحد وأكثر الوسائل التي تصيب الانسان بالدرن، موضحا أن الدولة بذلت جهود رامية من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلي حماية صحة المواطن وعلي رأسها حملة 100 مليون صحة ومشيدا بتعاون جامعة بنها مع مديرية الصحة لإنجاح الحملة .
 
 
 
 

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