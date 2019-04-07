محافظ الدقهلية: طلبنا 2 مليار جنيه لإصلاح طرق المحافظة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن جميع طرق المحافظة تحتاج إلى إعادة تأهيل والقيام بتوسعات للعديد منها، ومؤكدا أنه طالب من رئيس مجلس الوزراء 2 مليار جنيه لطرق المحافظة، على مدى السنوات الخمس القادمة.

وقام محافظ الدقهلية، بتكريم 15 من الأمهات المثاليات من أبناء مركز ومدينة بني عبيد، وقدم لهن التهنئة قائلاً: "إن التكريم في اليوم الأول من شعبان يحمل أسمي معاني العرفان والتقدير لأمهات قدمن الكثير من التضحيات من أجل أبنائهن وبلدهن".

وأعرب محافظ الدقهلية، عن سعادته لوجوده في هذا الاحتفال الذي ينظمه نادي بني عبيد الرياضي، ذلك الصرح الذي نفخر به جميعا.

وشهد مراسم التكريم الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد الرياضي، رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ورمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وجمال شحاتة رئيس مركز ومدينة بني عبيد.

وفي لفتة إنسانية، كرم المحافظ، رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق بالدقهلية، وعلاء الشربيني وكيل المديرية الحالي .