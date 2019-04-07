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محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يشهدان حفل تكريم حملة الماجستير والدكتوراه

الأحد، 07 أبريل 2019 11:31 ص
محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يشهدان حفل تكريم حملة الماجستير والدكتوراه جانب من الإحتفال
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ويرافقه الدكتورطارق راشد رحمى رئيس جامعه قناة السويس، حفل تخريج 122 طالب وطالبة من أبناء الإسماعيلية بكليات الهندسة على مستوى الجامعات المصرية وأداء القسم، وتكريم 43 من حملة الماجستير والدكتوراه، بحضور جمع كبير من أعضاء هيئة النقابة العامه للمهندسين برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، فى حضورالمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد المصرى نقيب المهندسين بالإسماعيلية، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة، ونواب البرلمان بالإسماعيلية.

وأشار المهندس هانى ضاحى فى كلمته بهذه المناسبة إلى ما يبذله المجلس النقابى من جهد من أجل رفعة النقابة، مؤكداً على أن النقابه تسعى دائما للإحتفاء بمهندسيها والحفاظ على التواصل الدائم بين النقابة وأبنائها فى مختلف مجالاتها بإعتبارها الراعى لمهنة المهندسة.

وعلى هامش الحفل قام نقيب عام المهندسين بإهداء درع النقابة العامة ودرع نقابة المهندسين لمحافظ الإسماعيلية، ودرع النقابه العامه لكل من رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعة والمهندس محمود عثمان نائب البرلمان، كما أهدى المهندس أحمد المصرى نقيب المهندسين المصحف الشريف لنقيب عام المهندسين.

وفى ختام الحفل تم تكريم حمله الماجستير والدكتوراة، وتسليمهم شهادات تقدير لما بذلوه من جهد الذى كلل حصولهم على درجات علميه .

 


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