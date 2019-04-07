video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الإسكندرية تشدد على لجان تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بسرعة انتهاء الاجراءات

الأحد، 07 أبريل 2019 03:31 م
محافظة الإسكندرية تشدد على لجان تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بسرعة انتهاء الاجراءات جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

وجه اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام محافظة الإسكندرية، رؤساء لجان تقنين أوضاع اراضى املاك الدولة بجميع أحياء المحافظة، بالتواجد المستمر بكل لجنة من لجان التقنين، والعمل بأقصى جهد قائلا :" أنتم أمناء على استرداد أموال الدولة، و جميعا مسئولون عن هذا الملف"، مشدداً على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من إجراءات معاينة أراضى التقنين، وتحديد أسعارها وحصول المواطنين على سندات الملكية للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة.

 

 وخلال الاجتماع، تم استعراض إجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالى الطلبات التى تم الموافقة على فحصها، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، وتم عرض عدد الطلبات التى تم فحصها والأراضى التى تمت الموافقة على معاينتها، وكذا الأراضى التى قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها،  والأراضى التى تم معاينتها.

 

و أكد سكرتير عام المحافظة، على ضرورة التعاون بين كافة الجهات وتذليل العقبات التى تواجه هذا الملف ، وعدم السماح بالتقصير من أى جهة ، نظرا لأهمية هذا الملف، جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى ترأسه سكرتير عام المحافظة اليوم، بلجنة تقنين أراضى أملاك الدولة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين الأوضاع، بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى ملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة بالأحياء.

 

 

كما ناقش بسيونى، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، خلال الاجتماع الدورى الذى عقده مع مسئولى شركة نهضة مصر، لمتابعة ما تم من أعمال خلال الأسبوع الماضى، بهدف تقديم خدمة نظافة مرضية، وذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتور وليد عبد العظيم، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومستشار المحافظ لشئون البيئة، وأعضاء مجلس إدارة شركة نهضة مصر، ورؤساء الأحياء.

 

وأوضح السكرتير العام، أننا نعمل بشكل متواصل على تطوير ورفع مستوى منظومة النظافة بالإسكندرية، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشددا على شركة نهضة مصر بضرورة رفع القمامة بشكل دورى وسريع وتقليل تواجدها بالشوارع، وكلف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بعمل تقرير شامل أسبوعيا عن إنجازات الإدارة، وما يتم رصده من سلبيات وإيجابيات فى منظومة النظافة، مؤكدا على دور المتابعة والرصد البيئى لزيادة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة.

 

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الأحياء خطة النظافة ومستوى الأعمال التى تمت بنطاق كل حى خلال الأسبوع الماضى، وقدم مسئولى المتابعة والرصد البيئى بالمحافظة تقريرا بما تم متابعته ورصده بجميع الأحياء والحملات التى شنت، وما تم بها من إنذارات وتحرير محاضر وفرض غرامات، كما استعرض مسئولى شركة نهضة مصر ما قامت به الشركة بالتنسيق مع الأحياء المختلفة، وتم مناقشة جميع الملاحظات التى تم الوقوف عليها فى منظومة النظافة.

 

 
جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الاجتماع (4)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية يؤكد على ضرورة تلبية احتياجات أطفال الاختلافات الخلقية

محافظة الإسكندرية: بدء التسجيل لورشة عمل مجانية "إعرف قدراتك"

اخبار مصر

الاسكندريه

منظونه النظافه

محافظه الاسكندريه

تقنين الاراضى




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة