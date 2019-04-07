محافظة الإسكندرية تشدد على لجان تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بسرعة انتهاء الاجراءات

وجه اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام محافظة الإسكندرية، رؤساء لجان تقنين أوضاع اراضى املاك الدولة بجميع أحياء المحافظة، بالتواجد المستمر بكل لجنة من لجان التقنين، والعمل بأقصى جهد قائلا :" أنتم أمناء على استرداد أموال الدولة، و جميعا مسئولون عن هذا الملف"، مشدداً على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من إجراءات معاينة أراضى التقنين، وتحديد أسعارها وحصول المواطنين على سندات الملكية للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض إجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالى الطلبات التى تم الموافقة على فحصها، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، وتم عرض عدد الطلبات التى تم فحصها والأراضى التى تمت الموافقة على معاينتها، وكذا الأراضى التى قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضى التى تم معاينتها.

و أكد سكرتير عام المحافظة، على ضرورة التعاون بين كافة الجهات وتذليل العقبات التى تواجه هذا الملف ، وعدم السماح بالتقصير من أى جهة ، نظرا لأهمية هذا الملف، جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى ترأسه سكرتير عام المحافظة اليوم، بلجنة تقنين أراضى أملاك الدولة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين الأوضاع، بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى ملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة بالأحياء.

كما ناقش بسيونى، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، خلال الاجتماع الدورى الذى عقده مع مسئولى شركة نهضة مصر، لمتابعة ما تم من أعمال خلال الأسبوع الماضى، بهدف تقديم خدمة نظافة مرضية، وذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتور وليد عبد العظيم، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومستشار المحافظ لشئون البيئة، وأعضاء مجلس إدارة شركة نهضة مصر، ورؤساء الأحياء.

وأوضح السكرتير العام، أننا نعمل بشكل متواصل على تطوير ورفع مستوى منظومة النظافة بالإسكندرية، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشددا على شركة نهضة مصر بضرورة رفع القمامة بشكل دورى وسريع وتقليل تواجدها بالشوارع، وكلف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بعمل تقرير شامل أسبوعيا عن إنجازات الإدارة، وما يتم رصده من سلبيات وإيجابيات فى منظومة النظافة، مؤكدا على دور المتابعة والرصد البيئى لزيادة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الأحياء خطة النظافة ومستوى الأعمال التى تمت بنطاق كل حى خلال الأسبوع الماضى، وقدم مسئولى المتابعة والرصد البيئى بالمحافظة تقريرا بما تم متابعته ورصده بجميع الأحياء والحملات التى شنت، وما تم بها من إنذارات وتحرير محاضر وفرض غرامات، كما استعرض مسئولى شركة نهضة مصر ما قامت به الشركة بالتنسيق مع الأحياء المختلفة، وتم مناقشة جميع الملاحظات التى تم الوقوف عليها فى منظومة النظافة.