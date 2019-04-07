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مجلة أمريكية: ترامب يغش فى الجولف وفاز ببطولات لم تقم على الإطلاق

الأحد، 07 أبريل 2019 09:45 م
مجلة أمريكية: ترامب يغش فى الجولف وفاز ببطولات لم تقم على الإطلاق دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
كتبت ريم عبد الحميد
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كشف تقرير لمجلة "ذى أتلانتك" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يغش فى لعبة الجولف التى يلعبها.

 

 وقال ريك ريلى المتخصص فى الرياضى بشبكة إسبن فى مقال له لمجلة ذى "أتلانتك" الأمريكية، إن ترامب ظل مخلصا بشدة للجولف أكثر من أى زوجة تزوجها أو حزب انتمى له أو رأى. لكنه، أى كاتب المقال، ظل يلعب الجولف طوال حياته، ولعب مع ترامب مرة قبل سنوات. وأيا كانت اللعبة التى يلعبها ترامب، فإنها ليست جولف على حد قول ريلى.

 

 وتابع الكاتب قائلا إن ترامب يغش ويكذب، ويركل، ليس فقط كرته، ولكن كرة الخصم أيضا، وسبق أن فاز ببطولات لم يلعب فيها على الإطلاق، وفاز فى بأخرى لم تقم بالأساس.

 

 ويرى ريلى إن ترامب فعل هذا لأنه عليه أن يفوز، فالخسارة بالنسبة له غير مقبولة، عليه أن يفوز مهما كان مقدار الغش والكذب ومحو ما يتم إحرازه من نقاط. وعليه أن يفوز  سواء أوقعت به ما لا.

 

ويقول الكاتب إنه ربما كان والد ترامب يزرع فيه فى صغره ضرورة الفوز مرارا ، أو ربما كان السبب فى ذلك من قام بتعليمه اللعبة.

 

وقال إن المشكلة لا تقتصر على الغش فقط، ولكن على الطريقة التى يلعب بها، فهو يقود سيارة الجولف على الأرض الخضراء وعلى صناديق الإنطلاق، ولا يمشى أبدا حتى فى الملاعب التى يملكها وتحظر العربات.

 

وقال: دائما ما تكون الضربة الأولى له، بغض النظر عمن فاز فى الجولة الأخيرة، ثم يقفز فى عربته الصغيرة مع مساعده فى اللعبة ليضرب مجددا. وهو يلعب فقط فى الأندية التى تحمل اسمه، ومع المساعدين الذين يحبون البقشيش الذى يمنحه فى الجولة الواحدة ويصل إلى 200 دولار.

 

 

 

 


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