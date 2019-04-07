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مترو الأنفاق: انتحار مواطن أمام قطار بمحطة غمرة فى الخط الأول

الأحد، 07 أبريل 2019 03:22 م
مترو الأنفاق: انتحار مواطن أمام قطار بمحطة غمرة فى الخط الأول الخط الأول للمترو ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلن أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أنه أثناء دخول قطار رقم 224 رصيف محطة مترو غمرة اتجاه حلوان بالخط الأول فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يلقى بنفسه أمام القطار، ولم يتمكن قائد القطار من الرباط عليه مما أدى إلى دهسه ومصرعه.

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو وفق بيان صحفى، أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة  وتم رفع الجثة من على السكة بمعرفة ناظر المحطة والخدمات الأمنية الموجودة، وتم تسيير القطار بتأخير 6 دقائق فقط، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الموصلات وشرطة مترو الأنفاق، وتبين من المعاينة الأولية انتحار المواطن ح . م . ا (48 سنة) مقيم بمحافظة الجيزة بمدينة إمبابة.

وأكد المتحدث باسم شركة المترو أن حركة القطارات تعمل بانتظام بالخط الأول فى الاتجاهين كالمعتاد.


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