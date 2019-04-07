video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

متحدث عسكرى باسم قوات "السراج": إطلاق عملية عسكرية لوقف تقدم الجيش الليبى

الأحد، 07 أبريل 2019 01:53 م
متحدث عسكرى باسم قوات "السراج": إطلاق عملية عسكرية لوقف تقدم الجيش الليبى رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعلن محمد قنونو المتحدث باسم قوات المجلس الرئاسى الليبى، عن إطلاق عملية عسكرية تحت إسم "بركان الغضب" لمواجهة تقدم قوات الجيش الليبى.

 

وأكد المتحدث باسم قوات المجلس الرئاسى، أن سيطرة الجيش الليبى على مدينة غريان تم بشكل مفاجىء، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسى يرفض دخول الجيش الليبى إلى طرابلس.

 

يذكر أن هذه التصريحات تأتى عقب تقدم قوات الجيش الليبى لتحرير طرابلس بعد إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أوامرها يوم الأربعاء الماضى لعدد من وحداتها للتحرك إلى المنطقة الغربية، وسيطرت وحدات الجيش الليبى بعد تلقيها الأوامر على كل من منطقة مزدة ومدينتى الأصابعة وغريان ومدينة صرمان سلميا، وتقدمت إلى منطقة قصر بن غشير وسيطرت على مطار طرابلس الدولى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قائد "أفريكوم": الأوضاع الأمنية فى ليبيا تزداد تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها

ليبيا

حفتر

طرابلس

اخبار طرابلس

اخر اخبار ليبيا

الجيش الوطنى الليبى

اخبار ليبيا




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة