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"متحدث الجيش الليبى" يقدم التعازى لمصر فى استشهاد معاون مباحث النزهة

الأحد، 07 أبريل 2019 10:16 م
"متحدث الجيش الليبى" يقدم التعازى لمصر فى استشهاد معاون مباحث النزهة المسمارى
كتب محمد شرقاوى
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قال اللواء أحمد المسمارى ، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن اليوم الرابع لمعركة الجيش ضد المتطرفين فى طرابلس  ،  تبرز نجاحات متقدمة، لافتاً إلى أن هناك حملة إعلامية إرهابية تروج الشائعات بشأن حرب الجيش الليبى على الإرهاب، مضيفا أن معركة طرابلس تأتى فى إطار حرب شاملة على الإرهاب على كامل التراب الليبى

 

وأضاف "المسمارى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج كل يوم المذاع ،  على قناة "on e"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أن الجماعات الإرهابية خسروا على الأرض ولذلك بدؤوا فى التضليل الإعلامى ، مناشدا الليبيين عدم التعاطى مع وسائل الإعلام المضللة ووسائل التواصل التى تنشر الأكاذيب"، وقدم التعازى لمصر فى استشهاد معاون مباحث النزهة اليوم .

وتابع المسمارى قائلا :  إن الجيش الليبيى يتقدم بشكل مستمر وممتاز خلال اليوم الرابع من المعركة والهزيمة للمتطرفين دفعت جهات لنقل إرهابيين من خارج الأراضى الليبية ، بعدما خسروا بشدة على الأرض.


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احمد المسمارى

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معاون مباحث النزهة




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