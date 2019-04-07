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مؤسسة التمويل الدولية تعلن استعدادها المشاركة فى رفع كفاءة الفنادق المصرية

الأحد، 07 أبريل 2019 03:34 م
مؤسسة التمويل الدولية تعلن استعدادها المشاركة فى رفع كفاءة الفنادق المصرية جانب من اللقاء
كتبت آمال رسلان
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عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اجتماعا مع ستيفانى فون فريدبورج الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation تم خلاله مناقشة آوجه تعزيز التعاون بين وزارة السياحة والمؤسسة خلال الفترة المقبلة، حيث أعربت المؤسسة عن استعدادها للمشاركة فى صندوق تطوير الفنادق المصرية.

 

وأعربت الوزيرة عن استعداد الوزارة للتعاون الجاد مع كافة الجهات والمؤسسات لتطوير صناعة السياحة، مشيرة إلى خطة الوزارة لإعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية، وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في مجال الاستثمار السياحى، حيث أشارت الوزيرة إلى اهتمام وزارة السياحة بتعزيز فرص الاستثمار السياحى في عدد من المدن السياحية منها منطقة الساحل الشمالي ومنطقة العلمين كأحد المناطق السياحية الواعدة في مصر.

 

وأكدت الوزيرة على أن زيادة حجم الاستثمارات في مصر من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية مستدامة ويخلق فرص حقيقية للعمل من خلال تلك المشروعات.

 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة تدعم فكرة إنشاء صندوق تطوير الفنادق لجذب استثمارات دولية ومحلية، والذي يهدف إلى تنمية القطاع من خلال إعادة الهيكلة المالية للفنادق المتعثرة ماليا بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال العامل المطلوب لذلك.

 

ومن ناحيتها أعربت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن استعداد المؤسسة للمشاركة في الاستثمار في هذا الصندوق والمساهمة في رفع كفاءة الفنادق المصرية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وخاصة غرفة المنشآت الفندقية لبحث إمكانية التعاون فى هذا الشأن.

 

وقالت أن المؤسسة تهدف الى تقديم حلول تنموية تلائم احتياجات المتعاملين معها، وتستخدم مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية، وأضافت أن المؤسسة تعمل على تقديم الإستثمارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة الأجل التي يمكنها في مجالات مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين، موضحة أن المؤسسة تتعاون مع العديد من الدول في مجال السياحة ومنها جمهورية الدومينيكان.

 

وأشارت الى إمكانية التعاون مع قطاع السياحة المصري في عدة مجالات اخرى ، ومنها توفير منتجات زراعية للفنادق عن طريق سلاسل توريد تلك المنتجات، من خلال الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة بها في المجال الزراعي في عدة دول.

 

 


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