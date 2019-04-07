لصوص "تكييفات" الشيخ زايد: سرقنا 35 جهازا من "الفيلات" وبعناها لعملائنا

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة أجهزة التكييف، من الفيلل والشقق بمنطقة الشيخ زايد.

وأوضح المتهمون بأنهم كانوا يرصدون الفيلل الخالية من السكان، ويستولون على الوحدات الخارجية الخاصة بأجهزة التكييف.

وأضاف المتهمون أنهم تمكنوا من سرقة 35 جهاز تكييف، وبيعها لعملائهم، حيث أرشدوا عن هوية العملاء وتم ضبط عدد من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط سيارة يستخدمها المتهمين فى نقل المسروقات.

واستنادا لاعترافات المتهمين وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد تفيد تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة أجهزة التكييف وبيعها لعملائهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين " حمدى " و" كرم " و" محمد " عاطلين وراء ارتكاب تلك السرقات باستخدام سيارة لنقل المسروقات.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد والنقيب محمد طارق من ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة فى السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.