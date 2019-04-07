لافروف: تشكيل اللجنة المعنية بوضع الدستور السورى الجديد اكتمل تقريبا

موسكو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن تشكيل اللجنة المعنية بوضع الدستور السورى الجديد اكتمل تقريبا، موضحا أنها ستبدأ قريبا عملها فى جنيف.

وأضاف لافروف، فى معرض تعليقه على محادثاته مع وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى اليوم الأحد: "شددنا على أنه لا بديل للحل السياسى فى سوريا بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 وقرارات مؤتمر الحوار الوطنى السورى الذى عُقد فى يناير من العام الماضى فى سوتشى".

وتابع لافروف، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية: "بناء على تلك القرارات، فقد اكتمل تقريبا العمل على تشكيل اللجنة الدستورية، وآمل أن يكون زملاؤنا فى الأمم المتحدة قادرين على الالتزام بتعهدهم بتسهيل عمل تلك اللجنة، التى ينبغى أن تبدأ عملها فى جنيف فى المستقبل القريب".

وأشار المسئول الروسى إلى أن موسكو وعمّان أظهرا اهتماما مشتركا بـ"إعادة سوريا إلى الأسرة العربية"، مؤكدًا: "سنسهل ذلك بأى طريقة فى وسعنا".