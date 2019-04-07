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قوات الأمن الصومالية تلقى القبض على قائد بارز فى "الشباب" المتمردة

الأحد، 07 أبريل 2019 06:03 ص
قوات الأمن الصومالية تلقى القبض على قائد بارز فى "الشباب" المتمردة حركة الشباب الصومالية
أ ش أ
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تمكنت القوات التابعة لوكالة الأمن القومي والاستخبارات الصومالية من إلقاء القبض على شخص يشتبه في أنه خبير متفجرات في حركة (الشباب) المتمردة عقب عملية عسكرية نُفذت في العاصمة مقديشي.

 

وقالت وكالة الأمن - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردت إذاعة (شابيلي) الصومالية جزءًا منها اليوم،السبت، "عقب ورود تقارير استخباراتية، وخلال عملية استمرت لساعات ونفذت في مقديشيو، أُلقي القبض على المشتبه الذي يقوم بتركيب عبوات ناسفة بدائية الصنع في سيارات"، غير أن الهيئة الحكومية لم تشر إلى هوية الشخص الذي يشار إليه بأنه قائد بارز في صفوف (الشباب) الصومالية.

 

وذكرت (شابيلي) أن هذه الخطوة تأتي بعد نحو يومين من تمكن القوات الصومالية من إلقاء القبض على قائد بارز آخر في الحركة المتمردة خلال عملية نُفذت في قرية بمنطقة شابيلي السفلي.

 


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