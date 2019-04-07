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فيديو وصور.. محافظ مطروح ورئيس الجامعة يفتتحان المؤتمر العلمي للطب البيطري في دول المتوسط

الأحد، 07 أبريل 2019 05:28 م
فيديو وصور.. محافظ مطروح ورئيس الجامعة يفتتحان المؤتمر العلمي للطب البيطري في دول المتوسط محافظ مطروح ورئيس الجامعة يفتتحان المؤتمر العلمي للطب البيطري
مطروح – حسن مشالي
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افتتح  اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، والدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، المؤتمر العلمى الأول لكلية الطب البيطري بجامعة مطروح تحت عنوان "فرص وتحديات الطب البيطري في دول المتوسط"، الذي يستمر لمدة يومين، بحضور ومشاركة عدد من الباحثين والأساتذة  بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية، فى إطار مشاركة كليات جامعة مطروح فى خدمة المجتمع المحلى، خاصة فى مجال الحفاظ على الثروة الحيوانية والوقوف على حلول  واقعية لما تواجهه من صعوبات، خاصة أغنام البرقي التي تعد ثروة اقتصادية تشتهر بها مطروح وتراجع أعدادها خلال السنوات الأخيرة بانخفاض نحو نصف مليون رأس  أغنام.
 
وأكد محافظ مطروح خلال كلمته، على تقديم كافة الدعم لجميع الأفكار والمقترحات لتوصيات المؤتمر،  مع أهمية  تضافر الجهود لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، حيث  بدأت محافظة  مطروح فى إنشاء المجلس الأعلى للتنمية الزراعية، لتوحيد كافة الجهود  العلمية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، لوصول الخدمات الزراعية والبيطرية لكافة القرى والتجمعات بمطروح، مع تقديم كافة الدعم فى مجال التحصينات والتطعيمات اللازمة ومراجعة كافة الأدوية البيطرية حفاظاً على الثروة الحيوانية والعمل على دفع مزيد من القوافل البيطرية وتحسين السلالات.
 
وقدم محافظ مطروح، الشكر لرئيس جامعة مطروح ولعميدة كلية الطب البيطري والقائمين على المؤتمر، كما تم تكريم رعاة المؤتمر وجميع من ساهم فيه.
 
وعلى هامش المؤتمر تفقد محافظ مطروح  معرض المنتجات والأدوية البيطرية  لكلية الطب البيطري والشركات الراعية مشيداً بالمعرض ومنتجاته.
 
وقالت الدكتورة إيمان خليفة صديق، القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري جامعة مطروح، أن المؤتمر يعقد على مدار يومين، بقاعة المؤتمرات الكبرى في مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، بحضور الدكتور فتحي فاروق، رئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة السابق وأستاذ التغذية والتغذية الإكلينيكية، والدكتور عبد الباري برنس، مستشار الجمعية العربية للخلايا الجذعية والأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وغيرهما من أساتذة وعلماء الطب البيطري.
 
 
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