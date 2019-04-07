فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يحتفل بيوم اليتيم ويكرم أسر الشهداء وحفظة القرآن

كفر الشيخ –محمد سليمان

شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الاحتفال الذى نظمته جمعية الأورمان بيوم اليتيم للعام 2019م، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، وكرم 35 من العرسان الأيتام وسلمهم الأجهزة الكهربائية، فضلاً عن تكريم 10 من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات، وأوائل حفظة القرآن الكريم والطلاب المتفوقين دراسياً، وتسليم 21 طرف صناعى و70 سماعة أذن و50 كرسيا متحركا، بمشاركة مديرية التضامن الإجتماعى، بساحة القوات المسلحة بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن حكمدار المديرية، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد علاء نجم، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، والقس ياكوبوس أسعد، سكرتير عام مطرانية كفر الشيخ، واللواء شكرى الجندى، والمحاسب بدير موسى، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وقال محافظ كفر الشيخ: أوصت جميع الأديان والشرائع السماوية بإكرام اليتيم ورعايته وكفالته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة" وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، مضيفاً أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالأيتام وذوى القدرات الخاصة وغير القادرين بتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم وقد جعلت هذا حق من الحقوق التى كفلها لهم الدستور والقانون، لافتا إلى أنه قد كان للمشاركة المجتمعية دور كبير ممثلاً فى مساهمة القادرين من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية والخيرية وتقديم الدعم المادى والمعنوى والنفسى للأيتام ورعايتهم وكفالتهم، حتى يكونوا مواطنين صالحين مشاركين فى مسيرة بناء وتنمية المجتمع، مشيراً اننا نعيش فى وطن واحد لابد أن تسود فيه روح التعاون والتكافل والتراحم بين جميع أفراده.

وكرم محافظ كفر الشيخ أمهات الشهداء، من بينهم "سحر أحمد محمد عبد الرحمن، عايدة عبد الحميد أحمد، السيدة عبد الوهاب جمعه، فتحية عبد الرحيم عامر، مرفت محمد عبد الرحيم، وحفظة القرآن الكريم، وهم "أسماء عادل سيد أحمد، عبدالحميد دياب عبد الفتاح، أحمد فرج عبد التواب، إبراهيم رجب الكنانى، راوية جنال حسن، وردة فرج عبد التواب، هاجر شلبى رجب أبو الحسن، والأمهات المثاليات، وهم "هنيات حسين عبد المجيد، كاميليا عبدالجليل توفيق، وفاء أحمد محمد على، فاطمة المرسى أبوشعيشع، نعمة السيد أحمد، والدة الشهيد محمد الشحات نصر، والدة الشهيد محمد عاطف عبدالمنعم، والدة الشهيد هانى رمضان جلال، والدة الشهيد سمير رفعت السيد، والدة الشهيد أيمن رشدى نصر، والدة الشهيد محمد عبد الحميد دياب، والعرائس الأيتام من بينهم "خلود محمد عبد الستار محمد، عزة محمد محمد السقا، داليا محمد بيومى، وهيبه جمعه اسماعيل، ياسمين السعيد محمد"، فضلاً عن تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا منهم "آية يوسف أحمد، شريهان السيد عبدالرحمن، رحمة ابراهيم صلاح، حازم سمير حسين، ريم محمد محمود"، كما سلم 21 طرفا صناعيا و70 سماعة أذن و50 كرسيا متحركا، كما وزع الأجهزة الكهربائية على 35 عروسة يتيمة، مقدماً لهم التهنئة بالزواج السعيد.







































