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فيديو معلوماتى.. العالم يترقب كسوفين للشمس وخسوفا كليا للقمر حتى نهاية 2019

الأحد، 07 أبريل 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. العالم يترقب كسوفين للشمس وخسوفا كليا للقمر حتى نهاية 2019 كسوف الشمس - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب
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ما أجمل الظواهر الفلكية، خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف اللتان تعدان من أهم الظواهر التى يترقبها ليس فقط علماء الفلك والباحثين، ولكنها تجذب أنظار ملايين البشر، وينتظرها المواطنون قبل حدوثها بأيام وشهور.

كسوفان للشمس أحدهما حلقى، وخسوف للقمر، ستكون الكرة الأرضية على موعد معهم خلال الأشهر المقبلة وقبل نهاية 2019، ويترقبهم هواة الفلك والباحثون والمؤسسات العلمية بعلم الفلك على مستوى العالم.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل ومواعيد وتوقيتات الكسوف والخسوف حتى نهاية 2019، كما يلى:-

1 – الكرة الأرضية على موعد مع كسوفين للشمس وخسوف قمرى حتى نهاية 2019

2- الكسوف الكلى الأول للشمس الثلاثاء 2 يوليو المقبل

3- يتفق وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا

4- يمكن رؤيته بمعظم أمريكا الجنوبية وشرق أوقيانوسيا والمحيط الباسفيكى

5- يرى هذا الكسوف كليا فى تشيلى والأرجنتين

6- تكون الكرة الأرضية على موعد أيضا مع خسوف كلى للقمر 16 يوليو

7- هذا الخسوف يمكن رؤيته فى أستراليا وقارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا ومعظم أمريكا الجنوبية

8- تكون الكرة الأرضية على موعد أيضا مع كسوف حلقى للشمس آخر أسبوع فى السنة

9- آخر كسوف بالسنة سيرى فى منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا وشمال وغرب أستراليا

10- يرى حلقيا فى الهند وسريلانكا وسنغافورة وإندونيسيا 

11- فى مصر يمكن رؤية نهاية الكسوف الجزئى بعد شروق الشمس


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