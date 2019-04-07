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فيديو.. حاكم الشارقة يفتتح مقر البرلمان العربى للطفل

الأحد، 07 أبريل 2019 07:34 م
فيديو.. حاكم الشارقة يفتتح مقر البرلمان العربى للطفل افتتاح مقر البرلمان العربى للطفل
كتب محمد عبد العظيم
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افتتح الشيخ سلطان بن محمد القاسمى  ، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقر البرلمان العربى للطفل بمدينة الشارقة ،  برفع علم البرلمان على المقر، كما شارك أيضا فى أولى الجلسات بمقر المجلس الاستشارى لإمارة الشارقة بمشاركة 14 دولة عربية، رشحوا 4 من أطفالها ليكونوا ممثليها تحت قبة البرلمان تتبعها جلسة إجرائية يناقش فيها الأعضاء والعضوات آليات أعمالهم للفترة المقبلة.

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افتتاح مقر البرلمان العربى للطفل فى إمارة الشارقة 

وشارك فى الافتتاح السفير أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين وشهد الشيخ سلطان القاسمى مراسم الجلسة الافتتاحة للبرلمان العربى للطفل.

وكان المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى وافق على النظام الأساسى للبرلمان العربى للطفل فى اجتماعات الدورة العادية "101" للمجلس التى عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير لعام 2018 حيث تمت الموافقة بالإجماع على اختيار مدينة الشارقة لتكون مقرا دائما لبرلمان الطفل.

 

 

 


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