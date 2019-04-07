فيديو.. تشييع الشهيد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة بحضور وزير الداخلية

كتب محمود عبد الراضي

لحظات من الحزن خيمت على زملاء وأصدقاء شهيد النزهة، أثناء تشييع جثمانه، حيث تقدّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيعى الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة مديرية أمن القاهرة، والذى استشهد صباح اليوم الموافق 7 الجارى إثر إطلاق أحد الجناة أعيرة نارية تجاهه، والقوة المرافقة له حال اشتباه الشهيد فى السيارة التى كان يستقلها الجانى ومرافقية بدائرة قسم شرطة النزهة.

وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة، بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية، ونعت وزارة الداخلية شهداءها الأبطال الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن ولرسالة جهاز الشرطة النبيلة.