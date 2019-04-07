فيديو..إحباط محاولة تسفير 13 شخص بطريقة غير شرعية

كتب محمود عبد الراضي

رصد فيديو نجاح الأمن في إحباط محاولة تسفير 13 شخص بطريقة غير شرعية وضبط القائم على عملية التسفير.

جاء ذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، إعتزام أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية) "محدد" محاولة تسفير مجموعة من الشباب المصريين إلى إحدى الدول العربية ، بموجب إستصدار تأشيرات دخول سياحة غير شرعية ، ثم إعادة تسفيرهم إلى إحدى الدول الأجنبية بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ( 50 إلى 100 ألف جنيه ) بالإشتراك مع أربعة اشخاص "إثنين منهم مصريين ، والأخران يحملان جنسية دولتين عربيتين"- مقيمان بالخارج.