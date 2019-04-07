video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 07:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو..إحباط محاولة تسفير 13 شخص بطريقة غير شرعية

الأحد، 07 أبريل 2019 06:59 م
فيديو..إحباط محاولة تسفير 13 شخص بطريقة غير شرعية إحباط محاولة تسفير 13 شخص
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

رصد فيديو نجاح الأمن في إحباط محاولة تسفير 13 شخص بطريقة غير شرعية وضبط القائم على عملية التسفير.

جاء ذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ،  بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ،   إعتزام أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية) "محدد" محاولة تسفير مجموعة من الشباب المصريين إلى إحدى الدول العربية ، بموجب إستصدار تأشيرات دخول سياحة غير شرعية ، ثم إعادة تسفيرهم إلى إحدى الدول الأجنبية بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ( 50 إلى 100 ألف جنيه ) بالإشتراك مع أربعة اشخاص "إثنين منهم مصريين ، والأخران يحملان جنسية دولتين عربيتين"- مقيمان بالخارج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا وضبط القائم على عملية التسفير

الرقابة الإدارية تسقط 22 متهما بتسهيل الهجرة غير الشرعية لدول أوروبية

الهجرة غير الشرعية

تهريب الشباب

تسفير الشباب للخارج

سماسرة الهجرة غير الشرعية




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة