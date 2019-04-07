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فلسطين: قرار نتنياهو بضم الضفة سيُواجه بمعضلة اسمها "الـ4.5 مليون فلسطينى"

الأحد، 07 أبريل 2019 07:40 م
فلسطين: قرار نتنياهو بضم الضفة سيُواجه بمعضلة اسمها "الـ4.5 مليون فلسطينى" رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى
عمان أ ش أ
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قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأحد، إن ضم نتنياهو لأجزاء من الضفة الغربية سيُواجه بمعضلة اسمها "الـ4.5 مليون فلسطيني".

وأشار المالكى - فى تصريحات لقناة "الحرة" الإخبارية - إلى أن هؤلاء سيحتاجون إلى تقديم الخدمات المعيشية لهم، وهو ما ستعجز عنه الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن هؤلاء لن يغادروا أراضيهم كما فعل أسلافهم فى عام 48.

وكان وزير الخارجية الفلسطينى قد حذر، فى وقت سابق اليوم، من أن إعلان رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية سينعكس سلبا على المنطقة والعالم بأسره وليس على فلسطين وحدها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود من أجل التصدى لسياسات الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب الداعمة لإسرائيل.

يذكر أن نتنياهو، كان قد أعلن فى مقابلة مع التليفزيون الإسرائيلى أمس السبت، أنه سيتخذ إجراءات لضم بعض المستوطنات التى تمت إقامتها فى الضفة الغربية إلى إسرائيل حال فوزه فى الانتخابات القادمة.

 


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