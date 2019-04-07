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غدا.. الحكم على سيدة وابنيها بتهمة قتل عامل فى العمرانية

الأحد، 07 أبريل 2019 10:57 م
غدا.. الحكم على سيدة وابنيها بتهمة قتل عامل فى العمرانية محكمة-أرشيفية
كتب سليم على
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تصدر الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، غدا الاثنين، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، حكمها على ربة منزل وابنيها و2 آخرين بتهمة قتل عامل فى منطقة العمرانية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين جمال عدلى أبو حليقة، ومختار العشماوى، وسكرتارية محمود إسماعيل، وسعيد برغش.

 وكانت نيابة الجيزة الكلية أحالت الشقيقين "م.ع" و"ك.ع" ووالدتهما "ا.ا"، وكل من "م.ح" و"ع.ح"، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى القضية رقم 3173 جنايات العمرانية، لسنة 2014 بالاشتراك مع آخرين مجهولين فى قتل العامل"ع.ع" عمدًا مع سبق الإصرار يوم 1 مارس 2014، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية"، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما إن ظفروا به حتى أطلق الأول والثانى عياران ناريان فأحدثا إصابته التى أودت بحياته، حال حث المتهمة الثالثة لهما على قتله وتواجد المتهمين الرابع والخامس فى مسرح الأحداث للشد من أزرهما ومنع الأهالى من الدفاع عن الضحية.

وكشفت تحريات رجال مباحث العمرانية، عن خلافات سابقة بين المجنى عليه وشقيق المتهمين الأول والثانى ونجل المتهمة الثالثة، والتى تحرر بها محاضر سابقة فى  2012، كما كشفت عن وفاة  شقيق المتهمين الأول والثانى ونجل المتهمة الثالثة فى السجن أثناء قضاء العقوبة، ما دفع الشقيقان ووالدتهما للانتقام.

 

 


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