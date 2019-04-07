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عشان متوهش جوه المطار...خريطة مبسطة للوصول لمبانى الركاب وشركات الطيران بها

الأحد، 07 أبريل 2019 12:48 م
عشان متوهش جوه المطار...خريطة مبسطة للوصول لمبانى الركاب وشركات الطيران بها مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
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قد يعاني الكثير من الركاب والمسافرين من كيفية الوصول إلي الصالات المقرر وصول أو سفر الرحلة من خلالها بمطار القاهرة الدولي، وذلك بسبب تعدد مباني المطار وخاصة بعد انضمام مبني 2 الجديد العام الماضي ونقل العديد من شركات الطيران للعمل به، لذلك حرص الـيوم السابع علي إطلاع القارئ علي جميع مباني المطار والشركات التي تقلع وتهبط بها.

ويتكون مطار القاهرة بالنسبة لمباني الركاب من 3 مبانٍ:

 مبنى 1

مبنى الركاب 1 والمعروف بالمطار القديم، يضم 3 صالات، صالة الوصول والسفر 1، وصالة الوصول الدولي 3، وصالة 2 المخصصة لشركات البترول والسفر الداخلي لبعض شركات الطيران"، ويضم المبنى في المجمل 17 شركة طيران من أبرزها "اليمنية، نسما، ناس، التونسية، الجزائرية، النيل، المصرية العالمية، العراقية، السورية، والسودانية، وتاركو، العربية للطيران، بدر للطيران."

مبنى الركاب 2

ويضم "صالة السفر، وصالة الوصول" فقط، وتبلغ عدد شركات الطيران العاملة به 14 شركة طيران، الملكية المغربية، الفرنسية، الإيطالية، البريطانية، الإمارتية، الاتحاد، طيران الخليج، طيران الجزيزة، الكويتية، طيران الشرق الأوسط، الأوكرانية، الروسية، الأردنية، السعودية.

 

 مبنى الركاب 3

يتكون المبنى من الصالة المخصصة للسفر الدولي والداخلي، والصالة المخصصة للوصول الدولي والداخلي، ويبلغ عدد شركات الطيران العاملة بالمبني 8 شركات "الشركة الوطنية مصر للطيران، السويسرية، الألمانية، الإثيوبية، التركية، النمساوية، السنغافورية، الهولندية".

 ويضم مطار القاهرة أيضا مبني صالة الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران سفر ووصول من وإلي جدة والمدينة المنورة، بالإضافة إلي صالة 4 بالمطار ولها ظروف وطبيعة خاصة، نظرا لأنها مخصصة للطيران الخاص فقط، وعدد الطائرات بها يتراوح بين 5 إلى 10 طائرات يوميا، وذلك لمن هم يمتلكون طائرات خاصة.

 ويوفر مطار القاهرة خدمة "أهلا" المميزة بجميع مباني المطار لتسهيل وإنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب الراغبين فى هذه الخدمة، من خلال فريق عمل مدرب وعلى درجة عالية من الكفاءة، وإجادة اللغات، لخدمة المصريين والأشقاء العرب ومختلف الجنسيات برسوم مالية، وتشمل جميع الركاب على جميع خطوط الطيران وفى كل الصالات.

 

 

 

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