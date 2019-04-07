ضبط 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ، بالاشتراك مع مباحث المرور ، 5سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى ، من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى ، نائب مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى ، مدير مباحث الإسماعيلية ، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار ، رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 5 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات ، و هم "اكرم.ص.ع"36 عام مقيم العريش شمال سيناء و"محمد.و.أ"39 عام دبلوم صنايع مقيم دائرة قسم أول الاسماعيلية و"وسام.ح.م"36 عام مقيم الزقازيق شرقية و"سالم.س.ح"36 عام مقيم الجناين شمال سيناء و"عمر.س.س"37 عام مقيم بئر العبد شمال سيناء .