video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 07 أبريل 2019 09:10 م
ضبط 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

 

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ،  بالاشتراك مع مباحث المرور ،  5سائقين لسيارات نقل وأجرة  وملاكى ،  من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى  ، نائب مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى ، مدير مباحث الإسماعيلية ،  يفيد بقيام الرائد عادل الجزار ،   رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 5 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات ، و هم "اكرم.ص.ع"36 عام مقيم العريش شمال سيناء و"محمد.و.أ"39 عام دبلوم صنايع مقيم دائرة قسم أول الاسماعيلية و"وسام.ح.م"36 عام مقيم الزقازيق شرقية و"سالم.س.ح"36 عام مقيم الجناين شمال سيناء و"عمر.س.س"37 عام مقيم بئر العبد شمال سيناء  .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى وبانجو فى القصاصين بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مباحث المرور

تعاطى المخدرات

شمال سيناء




لا تفوتك
الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. فيديو

الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. فيديو

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف: تصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان 37 درجة.. وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف: تصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان 37 درجة.. وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

5 قصص فبركتها BBC لإشاعة التخريب.. مسرحية هجوم كيميائى بدوما تسبب فى ضرب سوريا.. بثت تقارير واهية للإضرار بسمعة مؤسسات خيرية.. سعت لدق إسفين فى العلاقات الإماراتية السعودية.. وزبيدة المصرية صفعت القناة المشبوهة

5 قصص فبركتها BBC لإشاعة التخريب.. مسرحية هجوم كيميائى بدوما تسبب فى ضرب سوريا.. بثت تقارير واهية للإضرار بسمعة مؤسسات خيرية.. سعت لدق إسفين فى العلاقات الإماراتية السعودية.. وزبيدة المصرية صفعت القناة المشبوهة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة