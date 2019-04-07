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ضبط 43 قطعة سلاح و122 قضية مخدرات فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية

الأحد، 07 أبريل 2019 11:45 ص
ضبط 43 قطعة سلاح و122 قضية مخدرات فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية أسلحة - صورة أرشيفية
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وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 
ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط " 43 قطعة سلاح نارى، 204 قطعة سلاح أبيض، 122 قضية مخدرات، 3 تشكيلات عصابية، 6 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 42 متهما ومراقب هاربين ، 284 دراجة نارية مخالفة، 3 سيارات مبلغ بسرقتها، 27010 مخالفة مرورية، 1157 مخالفة مرافق، 26 قضية مصنفات، وتنفيذ 53013 حكم قضائى متنوع" خلال 24 ساعة.
 
 
 
 
 
 
 
 

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