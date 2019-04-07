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ضبط 3801 هارب من أحكام وتحصيل 119831 جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 07 أبريل 2019 01:23 م
ضبط 3801 هارب من أحكام وتحصيل 119831 جنيه فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3801 هارب من أحكام، منهم 10 أحكام فى جنايات و1120 حكم جزئى، و 111 حكم مستأنف، و2536 حكم فى غرامات، و24 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 119 ألف و831 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 
 
 
 

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