ضبط 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى فى الإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط 3 أشخاص لاتجارهم فى النقد الأجنبى، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من، صاحب محل ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مرسى مطروح بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال مقابلة عملائهما من المصريين، وآخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية من راغبى التعامل بالنقد الأجنبى، بالمخالفة لأحكام القانون، فضلاً عن تهريب العملات الأجنبية خارج البلاد متخذان من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما بمسكن الأول، حال تعاملهما مع أحد الأشخاص تبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية المجاورة "سائق".

وبتفتيش المسكن تم ضبط (20,000 عشرون ألف دولار أمريكى- 720,000 سبعمائة وعشرون ألف جنيه مصرى- 161 بطاقة دفع إلكترونى خاصة ببنوك ذات الدولة العربية التى ينتمى لها الثالث بأسماء أشخاص مُختلفين – جهاز لاب توب).

بمواجهة الثالث بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة ، وقرر بأنه سمسار فى مجال تجميع بطاقات الدفع الإلكترونى من مواطنى دولته، وتسليمها للمتهمين الأول والثانى واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" والاستفادة من فارق سعر العملة، وبمواجهة المتهمين الآخرين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بارتكابهما للواقعة وصحة ما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات، وأنهما يستخدمان بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملائهما فى سحب المبالغ بالجنيه المصرى وتحويلها للدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء ثم إعادة إرسالها مرة أخرى لأصحاب البطاقات نظير عمولة على كل عملية سحب، بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.