ضبط 20 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

كتب فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، خلال حملة شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون ،من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة بحوزة متهمين .

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا أخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى ،يفيد ضبط 20 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص،عبارة عن 15 فرد محلى ،و2 مسدس، وبندقيتين خرطوش، وبندقية آليتين ،بالاضافة إلى 35 طلقة نارية وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 6 قضايا مواد مخدرة ،عبارة عن أقراص مخدرة وهيروين بحوزة متهمين ،بالاضافة إلى ضبط 3918 مخالفة مرورية متنوعة وتحرر عنها المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.