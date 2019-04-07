video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 20 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

الأحد، 07 أبريل 2019 09:52 ص
ضبط 20 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا حمله امنيه -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، خلال حملة شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون ،من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة بحوزة متهمين .
 
تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا أخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى ،يفيد ضبط 20 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص،عبارة عن 15 فرد محلى ،و2 مسدس، وبندقيتين خرطوش، وبندقية آليتين ،بالاضافة إلى 35 طلقة نارية وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .
 
كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 6 قضايا مواد مخدرة ،عبارة عن أقراص مخدرة وهيروين بحوزة متهمين ،بالاضافة إلى ضبط 3918 مخالفة مرورية متنوعة وتحرر عنها المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 108 أحكام قضائية وفحص 12 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

جهود الأمن




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة