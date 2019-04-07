ضبط عاطل بمؤهل دراسى مزور أثناء استخراج رخصة ببنها

القليوبية نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالاشتراك مع ضباط المرور من ضبط عاطل باستخراج رخصة قيادة مهنية بمؤهل دراسى مزور في بنها.

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث إدارة المرور مفادها قيام "ح . م .ع 28 سنة" عاطل ومقيم بنها الجديدة – دائرة قسم ثان بنها باستخراج رخصة قيادة مهنية ثالثة رقم 12775 قليوبية بمؤهل دراسى يفيد حصوله على دبلوم المدارس الثانوية التجارية منسوب صدورها إلي إدارة بنها التعليمية يشتبه في كونه ( مزور ).

وبالاستعلام من الجهة المنسوب إليها صدور تلك المحررات أفادت بأنها غير صحيح (مزور)، وبمواجهة المتهم أقر بأنه غير حاصل على مؤهل دراسى وأنه تحصل على تلك المحررات المزوره نظير مبلغ مالى قدرة 3000 جنيه من أحد الأشخاص يدعى "ع .ع .ح"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1793 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها.