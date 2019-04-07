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ضبط شخص بحوزته 3 قطع أسلحة نارية غير مرخصة فى أسيوط

الأحد، 07 أبريل 2019 11:05 ص
ضبط شخص بحوزته 3 قطع أسلحة نارية غير مرخصة فى أسيوط المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط شخص بأسيوط، لإتجاره فى الأسلحة النارية وبحوزته 3 قطع سلاح نارى و 665 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط ، سبق اتهامه فى قضيتين "حيازة سلاح") بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .
 
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، تم استهداف المتهم بمنزله وضبطه وبحوزته طبنجة، وفردين ررصاص و (665) طلقة مختلفة الأعيرة و(16) خزينة أسلحة، وأجزاء أسلحة ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
 
واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه.
 
 
 

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