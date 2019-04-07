ضبط شخص بحوزته 3 قطع أسلحة نارية غير مرخصة فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط شخص بأسيوط، لإتجاره فى الأسلحة النارية وبحوزته 3 قطع سلاح نارى و 665 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط ، سبق اتهامه فى قضيتين "حيازة سلاح") بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، تم استهداف المتهم بمنزله وضبطه وبحوزته طبنجة، وفردين ررصاص و (665) طلقة مختلفة الأعيرة و(16) خزينة أسلحة، وأجزاء أسلحة ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه.