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ضبط شاب يزور الشهادات الجامعية بـ"الفوتوشوب" ويبيعها عبر الفيس بوك

الأحد، 07 أبريل 2019 12:01 م
ضبط شاب يزور الشهادات الجامعية بـ"الفوتوشوب" ويبيعها عبر الفيس بوك المتهم عقب القبض عليه
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالغربية لترويجه الشهادات الجامعية المزورة على موقع فيس بوك.
 
ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مُستخدم أحد الحسابات بموقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على تزوير شهادات جامعية وذلك نظير مقابل مادى.
 
وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات والتحريات السرية أن مرتكب الواقعة طالب ومقيم بمنطقة زفتى بالغربية.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط هاتفى محمول، بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما تبين وجود رسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن الإتفاق بينهم على قيام المتهم بتسليمهم الشهادات الجامعية المزورة نظير مبالغ مالية، وكذا صور لبعض الشهادات الجامعية الموثقة بأختام بعض الجامعات المصرية.
 
واعترف المتهم بإرتكابه الواقعة وقيامه بتزوير الشهادات مستخدماً تقنية "الفوتوشوب" لمن يرغب من المواطنين بغرض الاستفادة مادياً.
 
 
 
 

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