ضبط بائع اسطوانات بوتاجاز إستولى على حصة الأهالى بالمنيا

كتب فريق المحافظات

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا ، اليوم الأحد ، بائع اسطوانات بوتاجاز استولى على حصة الأهالى بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، مدعيا تعرضه للسرقه على يد مجهولين

تلقى اللواء مجدي عامر ، مدير الأمن ، إخطارا من العميد مجدي سالم ، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من "ع.م" 20 عاما بائع أنابيب بوتاجاز، يفيد تعرضه للسرقة بالإكراه علي يد مجهولين أطلقوا الرصاص عليه لسرقه إسطوانات البوتاجازالخاصة بالأهالي بقرية صفط الخمار، وأحدثوا إصابته بطلق ناري في الكتف.

انتقل العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا والرائدان أحمد يسري رئيس المباحث، ومعاونه خالد موسي، لفحص البلاغ وتبين لجوء بائع الأنابيب لحيلة ماكرة بقصد الاستيلاء علي أسطوانات البوتاجاز محدثا إصابة نفسه مدعيا تعرضه للسرقة بالإكراه، وقد تمكنت أجهزة الأمن من كشف أمره وألقت القبض عليه، وتحررمحضر بالواقعة، وجري إخطار النيابة العامة للتحقيق.