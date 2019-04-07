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صور وفيديو.. محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات خدمية بتكلفة 47 مليون جنية

الأحد، 07 أبريل 2019 03:45 م
صور وفيديو.. محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات خدمية بتكلفة 47 مليون جنية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء افتتاح مزرعة ابو غراقد
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، المزرعة النموذجية بوادى أبو غراقد، وتبلغ مساحتها 35 فدانا  بتكلفة 15 مليون جنية تنفيذ جهاز تعمير سيناء وضمن منها 5 فدان خضار وفاكهة، وعدد 500 نخلة  لإنتاج أجود أنواع التمور للتصدير وحوش لتربية الأغنام بالإضافة لـ20 صوبة زراعية وفدان مزارع سمكية.

 

كما افتتح المحافظ طريق وادى مكتب وأبو غراقد بطور 14 كيلو متر بتكلفة 27 مليون جنية يربط بين التجمعات البدوية وادى مكتب التابع لمدينة أبو رديس، كما تفقد المحافظ محطة أبو غراقد للطاقة الشمسية بتكلفة 5 مليون جنية انتاج 55 كيلو وط إنارة 24 ساعة.

 

وأشاد المحافظ، بجهاز تعمير سيناء خاصة أن هذه المشروعات ستعمل على توفير الغذاء المواطنين وفرص العمل لأبناء المحافظة والطاقة الشمسية لخدمة اهالينا بوادى غراقد والتجمعات المجاورة، موضحاً أن المنطقة كانت محرومة من الكهرباء حيث كانت تعمل على مولدات كهربائية ملوث البيئة ولمدة 6 ساعات بتكلفة 200 الف جنية فى العام وباقى اليوم بدون كهرباء، والآن الكهرباء 24 ساعة.

 
 
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