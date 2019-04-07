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صور.. مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف يفتتحان مبادرة "كلنا معاك" للسلع

الأحد، 07 أبريل 2019 03:11 م
صور.. مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف يفتتحان مبادرة "كلنا معاك" للسلع خلال الزيارة
بنى سويف أيمن لطفى
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افتتح اللواء محمد الخليصى، مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد يرافقه اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني والعقيد الدكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، فعاليات مبادرة "كلنا واحد" والتى أطلقها الرئيس لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.
 
وذكر بيان لتموين بنى سويف اليوم أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال إقامة شادر لبيع السلع واللحوم بمنطقة موقف الركاب بمحيى الدين بحى الغمراوى بمدينة بنى سويف العاصمة، وشملت أسعار المواد الغذائية: كيلو اللحوم الحمراء 85 جنيها، وكيلو ونصف بطاطس 10 جنيهات، وكيلو ونصف بصل 10 جنيهات، وكيلو الأرز 8.5 جنيه، وكيلو السكر 7.5 جنيه، وزجاجة زيت 9 جنيهات، ودجاجة كاملة 35 جنيها، وكيلو السمك 20 جنيهًا، وعبوة عسل أسود 2 كيلو 25 جنيها، وعبوة جبن 1/8 كيلو 2 جنيه، وعبوة صلصة 5 جنيهات.
 
 
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