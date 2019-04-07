صور.. مدير أمن الأقصر ورئيس مدينة الطود يشهدان صلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة نجع العرب

الأقصر – أحمد مرعى

شهد كل من اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، والعميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود نائباً عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جلسة إتمام الصلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "ال عبد المجيد بالبغدادي" وال عرقان " بالحبيل بمركز البياضيه بالسرادق المقام بمنطقة نجع العرب بقرية منشيه النوبه بمركز الطود وذلك في إطار فعاليات مبادرة "ألاقصر بلا ثأر".

وجاء ذلك بحضور اللواء أيمن راضي حكمدار الأقصر، واللواء أسامة الشريف مدير الأمن المركزي، واللواء وائل نصار مدير مباحث الأقصر، والعميد ياسر طنطاوي رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمود فاروق مأمور مركز شرطة الأقصر، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والعشرات من أفراد العائلتين والقرى المجاورة، حيث نجحت لجنة المصالحات بالتنسيق مع القيادات الأمنية بالمحافظة بإتمام الصلح وإنهاء الخصومة بين أفراد العائلتين.

وقد بدأت فاعليات الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وتقدم بحمل الكفن "رمز العفو والتسامح" وتلا طرفي الخصومة قسم الصلح وأقروا بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة مرة أخرى ، وتم قراءة الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين وجميع الحضور معلنين إنهاء الخصومة بينهم والعودة للسلام والمحبة ،

وأكد العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، على ضرورة إنهاء كافة الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة والتخلص من العادات والتقاليد السيئة بإقتلاع ظاهرة "الثأر" من جذورها والتفرغ للبناء والتنمية الحقيقية وإعادة التسامح والمودة والحب، مشيراً إلى العمل على تكاتف كافة فئات المجتمع في نبذ العنف ونشر التسامح وبناء مستقبل الوطن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، موجهاً تحية شكر وتقدير للقيادات الأمنية ورجال المصالحات وأفراد العائلتين في إنهاء الخصومات الثأرية بالتصالح وتحكيم العقل وتجنيب الخلافات والمشاحنات.



مدير أمن الأقصر ورئيس مدينة الطود يشهدان صلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة نجع العرب



مدير أمن الأقصر ورئيس مدينة الطود يشهدان صلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة نجع العرب



مدير أمن الأقصر ورئيس مدينة الطود يشهدان صلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة نجع العرب



مدير أمن الأقصر ورئيس مدينة الطود يشهدان صلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة نجع العرب

و من جانب اخر شارك نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، في الاحتفال السنوي للأمهات المثاليات بمحافظة الأقصر، الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، بالتعاون مع مؤسسات العمل الاجتماعي، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وأفتتحت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة لوكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة سيد محمد عبدالدايم، تحدث خلالها عن فضل ومكانة الوالدين في الدين الإسلامي، كما تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من رواد العمل الاجتماعي من الجمعيات الخيرية ومؤسسات العمل الاجتماعي بالمحافظة، كما تضمنت الاحتفالية تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية المتنوعة.

وتضمنت قائمة الأمهات المثاليات بمحافظة الأقصر اللاتي تم تكريمهن خلال الاحتفالية أمل جرجس مسعد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة الأقصر والمركز الثاني للأم المثالية على مستوى الجمهورية، كما تضمنت كل من نادية نصيف بدير، ومديحة النوبي مسعود، وانجيل نادر متي، وسامية محمود سيد، وسحر أحمد أبوالمجد، وسعيدة هاشم بدري، وصباح سعد توفيق، وفاتن عبدالموجود، ورحيمة إسماعيل، وعواطف صديق جاد، ورضية الطاهر، وظريفة محمد الجيلاني.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر محمود فاروق، أن مديرية التضامن الاجتماعي تسعى جاهدة لتنظيم الاحتفالات المختلفة وعلى رأسها الأمهات المثاليات لما لها من طابع خاص، موضحا أنه تم ترشيح 17 سيدة للفوز بالأم المثالية للمحافظة لهذا العام، وقد تم الاختيار فيما بينهن بمنتهى الشفافية حيث كان يتم طمث اسم السيدة وعرض قصتها فقط من مدير ادارة الاسرة والطفولة بالمديرية على لجنة مشكلة من عناصر مميزة من مختلف التخصصات بالمحافظة، وقد تم اختيار 4 سيدات من قبل اللجنة حيث توافرت فيهن شروط الأم المثالية وتم رفع ملفات السيدات الاربعة إلى الوزارة التي قامت بدورها بعمل لجنة اختيار على مستوى الجمهورية، والتي نتج عنها فوز السيدة أمل جرجس مسعد بالأم المثالية على مستوى محافظة الأقصر، والثانية على مستوى الجمهورية.