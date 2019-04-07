صور.. مديرية أمن الأقصر والتضامن الإجتماعي يرسمان البسمة على وجوه الأيتام بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية أمن الأقصر برعاية وحضور اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، الحفل السنوى لتكريم الأطفال الأيتام وذلك فى اطار الجهود الانسانية للمديرية، ومن اجل رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام، بمناسبة يوم اليتيم، وبمشاركة محمود فاروق وكيل وزارة التضامن بالاقصر،.

وخلال الإحتفالية تواجد قيادات المديرية والتضامن بين الأطفال، وشاركوا فى تقديم الهدايا لهم من ملابس وألعاب، حيث رقص الأطفال وغنوا سوياً، وتم تنظيم سيرك وألعاب وتقديم وجبات وهدايا ولعب أطفال، لجميع المشاركين كما قام عدد من طلاب كلية الفنون الجميلة بالتواجد فى الاحتفالية للقيام بأعمال الرسم على وجوه الأطفال بأيديهم،

وقال اللواء طارق علام بأن دور الأمن على مستوى الجمهورية حماية الجميع وتأمينهم يوميا، وكذلك المشاركة المجتمعة الفعالية فى كل المجالات، والوقوف بجانب الأطفال الأيتام الذين فقدوا نعمة الأب والأم، لإدخال البسمة على قلوبهم.