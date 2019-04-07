صور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى

كفر الشيخ - محمد سليمان

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، جداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسى الجارى، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والتى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يكون مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات المحليه فى الأسبوع رقم 13 الموافق 4 مايو 2019م، على أن تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل بدأ الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.



جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكفر الشيخ



جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكفر الشيخ



جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكفر الشيخ