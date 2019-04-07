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صور .. محافظ الفيوم ولجنة مجلس الوزراء يتفقدان مشروع تطوير بحيرة قارون "الحزام الآمن"

الأحد، 07 أبريل 2019 02:34 م
صور .. محافظ الفيوم ولجنة مجلس الوزراء يتفقدان مشروع تطوير بحيرة قارون "الحزام الآمن" لجنة مجلس الوزراء ومحافظ الفيوم
الفيوم - رباب الجالى
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بناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قامت لجنة من مجلس الوزراء ضمت الدكتورة جيهان عبدالمنعم مساعد أمين عام مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور محمد فرجانى من متابعة مشروعات مجلس الوزراء، والدكتور محمد شعبان نائب مدير معهد بحوث الصرف بالمركز القومى لبحوث المياه، والدكتورة فاطمة الجوهرى أستاذ تكنولوجيا معالجة المياه، والدكتور فتحى عبدالوهاب أستاذ تكنولوجيا معالجة المياه، بزيارة ميدانية لمحافظة الفيوم لتفقد مشروع تطوير بحيرة قارون "الحزام الآمن"، وكان فى استقبال اللجنة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الرى والمهندس أيمن المنصورى مدير عام الثروة السمكية، والمهندس عويس مخيمر مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس.

وقام محافظ الفيوم يرافقه أعضاء لجنة مجلس الوزراء بتفقد المرحلة الأولى من أعمال مشروع الحزام الآمن، كما قامت اللجنة بسحب عينات من مصرف البطس وحوض التهدئة ومنطقتى قبل الفلتر وبعد الفلتر ومنطقة شكشوك وذلك لتحليل عناصر الــ ph ، ac ، do ، والأمونيا والمعادن الثقيلة وذلك لتحديد مدى تأثير مشروع الحزام الآمن على مياه البحيرة وجودة ونوعية المياه قبل البدء فى أعمال المرحلة الثانية من المشروع.

أشار محافظ الفيوم، أن زيارة لجنة مجلس الوزراء تُعد إحدى ثمار زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، مما يؤكد حرص الدولة على الإرتقاء بالمشروعات القومية ووضع حلول جذرية للمشكلات التى تعوق الإنتاج، وأوضح المحافظ أن تكلفة أعمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الحزام الآمن تتجاوز الــ 21 مليون جنيه.

وأشار محافظ الفيوم أن اللجنة ستقوم بأخذ عينة من محطات رفع الصرف التى تصب فى البحيرة وتحليلها لمقارنتها بالعينات الأخري،

كما أشار محافظ الفيوم أن معالجة مياة البحيرة من المصدر سيكون سببا رأسيا فى عودة الثروة السمكية فى البحيرة كسابق عهدها مما يعود بالخير على الشعب الفيومى .

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لجنة مجلس الوزراء ومحافظ الفيوم يتفقدون مشروع تطوير بحيرة قارون

 

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لجنة مجلس الوزراء ومحافظ الفيوم يتفقدون مشروع تطوير بحيرة قارون
 

 

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لجنة مجلس الوزراء ومحافظ الفيوم يتفقدون مشروع تطوير بحيرة قارون
 

 

 

 

 


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