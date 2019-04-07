صور .. محافظ البحر الأحمر يعلن حصر الأصول والوحدات المؤجرة للجهات الحكومية المملوكة للمحافظة

البحر الأحمر- عماد عرفة

ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، برئاسة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، استعدادت المحافظة لاستقبال اعياد الربيع، بحضور جميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة .

وأكد المحافظ، على رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع، لتوافد عدد كبير من الزائرين للمحافظة، بغرض التنزه واستخدام الشواطئ، وأضاف انه يجب السيطرة التامة على الشواطئ العامة، و تكثيف أعداد المنقذين لحماية حياة المواطنين، وتكليف مدير المرور بالتنسيق مع رؤساء المدن لاحتواء الكثافة المرورية، بإضافة الصدادات وعلامات المرور لتنظيم المرور بالأماكن المزدحمة، وأيضا رفع درجة الاستعداد القصوى بالصحة بزيادة عربات الإسعاف، وتوفير كافة الادويه ونشر الإرشادات الصحية وطرق الوقاية من الأمراض ،ونشر الوعي الغذائى .

كما اصدر عبد الله، تعليماته بتكثيف دوريات النظافة بكافة المدن، وذلك بالتنسيق بين كلا من مجالس المدن وجهاز شئون البيئة ، كما وجه بإعادة طلاء كافة المطبات الصناعية حفاظا علي سلامة الزائرين والمواطنين، وقيام مديرية التموين بالمرور، والتفتيش علي كافة المنتجات الغذائية، للتأكد من صلاحيتها، وتوفير كافة أنواع الوقود بمحطات الوقود بالمدن والطرقات لتوفير سبل الراحة للزائرين والمقيمين بالمحافظة .

ومن جه أخرى، وجه محافظ البحر الأحمر، تعليماته خلال المجلس التنفيذي، بحصر الأصول والوحدات المؤجرة للجهات الحكومية المملوكة للمحافظة، وكذلك المحلات والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة.

وأكد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء، على مخاطبة كل الأجهزة الحكومية والمواطنين، بتجديد العقد بالقيمة الايجارية الجديدة، مع بداية السنة المالية الجديدة اعتبارا من 1يوليو 2019م، مشددا على رؤساء المدن بالحصر الدقيق لجميع الأراضي، حفاظا على الممتلكات وعدم التهاون على المعتدين على أراضي الدولة .

ومن جانب آخر، أكد أنه سيتم استغلال أراضى الدولة بالمحافظة، في إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين ، مشيرا أن الدولة تهدف فى المقام الأول تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجاتهم، و هذا ما تقوم به محافظة البحر الأحمر .

و من جهة أخرى، وجه عبدالله، الوحدات المحلية بتقديم اخطارات و ليس إنذارات، لملاك العمارات لإعادة دهانها و تجميلها.

كما أستعرض محافظ البحر الأحمر، خلال المجلس التنفيذى تجربة الأكياس البديلة، التي تم اطلاقها الاسبوع الماضي.

وكان المحافظ قد قرر الاثنين الماضى، منع استخدام البلاستيك اعتبارا من أول شهر يونيو، للتوعية بالأخطار البيئية الناتجة عن استخدام البلاستيك على النظام البيئي في المحافظة، والتوصية بحظر استخدامه، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم 167 لسنة 2019 م لمنع استخدام البلاستيك اعتبارًا من 1 يونيو.

وأوضح المحافظ، أن قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية يهدف إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك، سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية، مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.

كما أكد المحافظ، علي مديرية التربية والتعليم، بتقديم عرض توعوي لطلاب المدارس خلال حصص الأنشطة، بعد عقد دورات توعية للمدرسين، مؤكدا أن التجربة لاقت صدى عالمي كبير من خلال إبراز الصحف الأجنبية للمبادرة المهتمة بالبيئة، خاصة مع دخول مدينة الغردقة التصنيف الدولي لأفضل 25 وجهة سياحية في العالم.

استعرض رؤساء الوحدات المحلية الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بكل مدينة، من مشروعات مياه الشرب وصرف صحى وكهرباء وإسكان والثقافة، والشباب والرياضة وغيرها من المشروعات الخدمية، بعرض آخر ما تم الوصول إليه من مستجدات .

اصدر المحافظ، تعليماته بغلق جميع الكابلات المكشوفة والانتهاء من مشروعات المياه والصرف، ورفع كفاءة الطرق وإعادة الرصف وإنارة داخلية وخارجية، كما وجه بتجهيز جميع المناطق السكنية الجديدة بجميع المرافق قبل تسليمها للمواطنين .

حضر الاجتماع، اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، و اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، و رؤساء المدن، و كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.