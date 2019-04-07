video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 07:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.."ليلى" أصغر مودعى جنازة شهيد النزهة.. استشهد والدها قبل "سبوعها"

الأحد، 07 أبريل 2019 06:51 م
صور.."ليلى" أصغر مودعى جنازة شهيد النزهة.. استشهد والدها قبل "سبوعها" الطفلة الصغيرة تشارك في جنازة والدها
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

طفلة صغير لم يتخطى عمرها الأسبوع، رحل والدها الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق أثناء أداء واجبه المقدس.

 

رحل الأب قبل أن يحتفل بـ"سبوع" الطفلة الصغيرة، كغيره من عشرات الشهداء الذين سطروا ملامح بطولية، وتركوا الحزن والحسرة للأقارب والأهل.

 

ستكبر الطفلة الصغيرة يوماً، وتعلم أن والدها كان بطلاً، شهيداً في سبيل الله، في سليلة بيت الشهداء، فقد استشهد جدها قبل ذلك.

الصغيرة كانت أصغر المشاركين في جنازة والدها، ودعته لمثواه الأخير، زاحم بكاءها أصوات بكاء الأهل والأقارب، دون أن تعلم شىء.

 

وتقدّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيعى الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة مديرية أمن القاهرة، والذى استشهد صباح اليوم الموافق 7 الجارى إثر إطلاق أحد الجناة أعيرة نارية تجاهه، والقوة المرافقة له حال اشتباه الشهيد فى السيارة التى كان يستقلها الجانى ومرافقية بدائرة قسم شرطة النزهة .

 

وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة، بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية، ونعت وزارة الداخلية شهداءها الأبطال الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن ولرسالة جهاز الشرطة النبيلة.

وزير الداخلية يقدم العزاء لأسرة الشهيد
وزير الداخلية يقدم العزاء لأسرة الشهيد

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة

النزهة

ماجد عبد الرازق

شهداء الشرطة

رجال الشرطة




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة