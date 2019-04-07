صور.. كنيسة مارجرجس بطنطا تبدأ أول أيام "نهضة شهداء الكنيسة"

الغربية - مصطفى عادل

شهدت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس وشهداء طنطا تنظيم أولى أيام نهضة شهداء الكنيسة فى الذكرى الثانية لاستشهاد٣٠ من أبناء الكنيسة وإصابة العشرات فى حادث تفجير إرهابى لحزام ناسف أثناء صلاه قداس أحد الشعانين.

وتخللت الاحتفالية فقرات لكورال يوحنا المعمدان والشهيد رؤوف صليب وبعض الكلمات المعزيه للآباء الكهنة، وسط الحان وتسابيح الكنيسة بحضور المئات من شعب أيبارشيه طنطا.

يذكر أن كنيسة مارجرجس بطنطا قد تعرضت لتفجير إرهابى نفسه داخل الكنيسة مستخدما حزاما ناسفا، يوم أحد الشعانين فى 9 إبريل عام 2017 أسفر عن استشهاد 30 من أبناء الكنيسة، وإصابة العشرات.







































