صور.. رواندا تحيى ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية من الهوتو والتسوتى

رويترز

سيتجمع الروانديون اليوم الأحد لبدء مراسم إحياء ذكرى 800 ألف شخص من التوتسى والهوتو قتلوا خلال أعمال إبادة جماعية وقعت قبل 25 عاما واستمرت 3 أشهر.



أحد الزوار يلقى نظرة على رفات ضحايا الإبادة الجماعية

وتمثل المراسم بداية أسبوع لتكريم القتلى. ومن المقرر أن يضع الرئيس بول كاجامى إكليلا من الزهور عند نصب جيسزوى لضحايا الإبادة الجماعية حيث يرقد أكثر من ربع مليون شخص.



الحاكم العام بكندا جولى بايت تضع إكليل من الزهور لتأبين الضحايا

وبعد الظهر، سينضم مسؤولون لنحو ألفى شخص فى "مسيرة" من البرلمان إلى الاستاد الوطنى حيث ستضاء الشموع ليلا تكريما للقتلى.



الحاكم العام بكندا

وقالت ستيفانى نيومبايرى مديرة الإعلام فى مكتب الرئيس إنه من المتوقع أن يشارك 10 من رؤساء الدول على الأقل فى المراسم. ومن المتوقع أيضا أن يحضر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية.



باقات الزهور لتأبين الضحايا



أثناء تأبين ضحايا رواندا



باقة من الزهور



جانب من رفات الضحايا



الرئيس الرواندى وزوجته يضعان إكليلا من الزهور لشهداء الإبادة الجماعية

الرئيس الرواندى يشارك فى تأبين ضحايا الإبادة الجماعية

رئيس رواندا وزوجته

رئيسا وزراء إثيوبيا وبلجيكا ورئيس المفوضية الأوروبية



رفات الضحايا



روانديون يزورون رفات الضحايا



زائر يشاهد صور الضحايا



ضحايا مذابح الإبادة الجماعية فى رواندا



مجموعة من صور الضحايا



معرض لصور الضحايا