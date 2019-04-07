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صور.. رواندا تحيى ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية من الهوتو والتسوتى

الأحد، 07 أبريل 2019 12:04 م
صور.. رواندا تحيى ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية من الهوتو والتسوتى
رويترز
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سيتجمع الروانديون اليوم الأحد لبدء مراسم إحياء ذكرى 800 ألف شخص من التوتسى والهوتو قتلوا خلال أعمال إبادة جماعية وقعت قبل 25 عاما واستمرت 3 أشهر.

أحد الزوار يلقى نظرة على رفات ضحايا الإبادة الجماعية
أحد الزوار يلقى نظرة على رفات ضحايا الإبادة الجماعية

وتمثل المراسم بداية أسبوع لتكريم القتلى. ومن المقرر أن يضع الرئيس بول كاجامى إكليلا من الزهور عند نصب جيسزوى لضحايا الإبادة الجماعية حيث يرقد أكثر من ربع مليون شخص.

الحاكم العام بكندا جولى بايت تضع إكليل من الزهور لتأبين الضحايا
الحاكم العام بكندا جولى بايت تضع إكليل من الزهور لتأبين الضحايا

 

وبعد الظهر، سينضم مسؤولون لنحو ألفى شخص فى "مسيرة" من البرلمان إلى الاستاد الوطنى حيث ستضاء الشموع ليلا تكريما للقتلى.

الحاكم العام بكندا
الحاكم العام بكندا

وقالت ستيفانى نيومبايرى مديرة الإعلام فى مكتب الرئيس إنه من المتوقع أن يشارك 10 من رؤساء الدول على الأقل فى المراسم. ومن المتوقع أيضا أن يحضر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية.

باقات الزهور لتأبين الضحايا
باقات الزهور لتأبين الضحايا
أثناء تأبين ضحايا رواندا
أثناء تأبين ضحايا رواندا
 
باقة من الزهور
باقة من الزهور
جانب من رفات الضحايا
جانب من رفات الضحايا
الرئيس الرواندى وزوجته يضعان إكليلا من الزهور لشهداء الإبادة الجماعية
الرئيس الرواندى وزوجته يضعان إكليلا من الزهور لشهداء الإبادة الجماعية
الرئيس الرواندى يشارك فى تأبين ضحايا الإبادة الجماعية
الرئيس الرواندى يشارك فى تأبين ضحايا الإبادة الجماعية
رئيس رواندا وزوجته
رئيس رواندا وزوجته
رئيسا وزراء إثيوبيا وبلجيكا ورئيس المفوضية الأوروبية
رئيسا وزراء إثيوبيا وبلجيكا ورئيس المفوضية الأوروبية
رفات الضحايا
رفات الضحايا
روانديون يزورون رفات الضحايا
روانديون يزورون رفات الضحايا
زائر يشاهد صور الضحايا
زائر يشاهد صور الضحايا
ضحايا مذابح الإبادة الجماعية فى رواندا
ضحايا مذابح الإبادة الجماعية فى رواندا
مجموعة من صور الضحايا
مجموعة من صور الضحايا
معرض لصور الضحايا
معرض لصور الضحايا
مكان تواجد رفات الضحايا
مكان تواجد رفات الضحايا

 

 

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إبادة جماعية

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