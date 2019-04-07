video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا

الأحد، 07 أبريل 2019 05:10 م
صور.. تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا خلال الاجتماع
السويس – السيد فلاح
إضافة تعليق
عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اجتماعًا مع الجهات المعنية بالتطوير الحضاري ورفع كفاءة الطرق بالسويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس لمناقشة استكمال الأعمال التي تتم علي أرض الواقع لتطوير طريقي "السويس- القاهرة" والسويس الأدبية، وشارع صلاح نسيم والطرق الرئيسية داخل المحافظة.
 
وأكد محافظ السويس خلال الاجتماع علي ضرورة تكثيف معدلات العمل لانجاز أعمال التطوير والتجميل والرصف والإنارة العامة ودهان الأسوار وواجهات العمارات علي الطريق وتركيب العلامات الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية علي الطرق الرئيسية والمحاور المرورية.
 
وكلف "صقر" السكرتير العام بمتابعة رؤساء الأحياء بتنسيق الأعمال والتكليفات التي تم توجيهها للجهات المعنية والشركات المنفذة للأعمال في الجدول الزمني المحددة.
 
يأتي هذا في إطار الخطة الطموحة برعاية المحافظ للارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة الباسلة ولتي تواكب استعداد السويس لاستقبال كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة منها في يونيو 2019، بالإضافة إلي الإعداد والتجهيز لمشروع المستقبل مدينة السويس الجديدة بشرق القناة.
 
حضر اللقاء كلا من رؤساء أحياء السويس وعتاقة وفيصل وممثلي الشعبة الهندسية ومدير المرور ومشروع المواقف ومديري الطرق واستشاري المشروع وجهاز التجميل وفريق الطوارئ والكهرباء والمكتب الفني وممثلي الشركات والجهات المعنية.
 
فى سياق آخر، قام اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات التي تتم بفندق ومباني بقرية الحجاج بحي السويس، كما تفقد الأعمال التي تتم علي طريق "السويس- القاهرة" من رصف وإنارة عامة وعمل ودهان أرصفة وتطوير بعض الحدائق علي طريق "السويس- القاهرة" ودهان واجهات العمارات علي الطريق، بناء علي تكليف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمتابعة أعمال المرافق والخدمات والتطوير الذي يتم علي ارض السويس والاستعداد لاستقبال البطولة الإفريقية في يونيو 2019
 
وتابع السكرتير العام لمحافظة السويس، أعمال تطوير وتدعيم بعض خطوط الطرد لتدعيم شبكات الصرف الصحي المار بمنطقة السحاب بحي فيصل، وأعمال تطوير منطقة السحاب قبل بدء أعمال الرصف للشارع في اتجاهين.
 
وتابع اللواء طارق عبد العظيم أعمال الرصف والتطوير لطريق السويس الأدبية بطولة 10 كيلو متر وتطوير ميدان فكري زاهر أمام شركات البترول.
 
وكلف السكرتير العام القيادات التنفيذية المرافقة في الجولة بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتجميل والصرف الصحي والإنارة العامة والرصف.
 
رافق السكرتير العام في الجولة، منير كامل، مدير عام المتابعة وفاتن عبد العظيم، رئيس حي فيصل وشعبان حمدان، مدير التجميل ومحمد فتحي، مدير إدارة الطوارئ بجهاز النظافة وممثلي الهيئة الهندسية ومهندسي الشركات المنفذة للأعمال.
 
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (1)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا 

تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (2)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا 

تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (3)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا 

تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (4)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا 

تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (5)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا 

تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (6)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا

تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (7)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا 

تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (8)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا 
 
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (9)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا

تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (10)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا

تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (11)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا 

تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (12)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا 

تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا (13)
تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من تطوير ورصف الطرق بالسويس استعدادًا لأمم أفريقيا 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تذاكر أمم أفريقيا 2019 .. تعرف على موعد طرحها

السويس

اخبار السويس

اللواء عبد المجيد صقر

محافظه السويس

محافظ السويس

اخبار المحافظات

امم افريقيا




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة