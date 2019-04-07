صور.. البحر الأحمر تبدأ تطبق تجربة الأكياس البديلة لحماية الحياة البرية والبحرية

البحر الأحمر - عماد عرفة

البيئة البحرية الفريدة التى تتميز بها محافظة البحر الأحمر، والتى تمتلك من خلالها قرابة 39 جزيرة بحرية تعيش بها كائنات بحرية فريدة، فكانت هناك عدة أسباب أدت إلى اختفاء بعض الأنواع من بين تلك الأسباب الأكياس البلاستيكية التى يلقيها الزائرون خلال رحلاتهم البحرية.

وبدأت محافظة البحر الأحمر، فى تطبيق تجربة الأكياس البديلة للبلاستيك، حيث قام اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بتوزيعها على العاملين بديوان المحافظة، ليتم استخدامها كبديلة للبلاستيك.

من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله، محافظة البحر الأحمر، إن قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية، الهدف منه حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتى تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية، مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.

وأضاف المحافظ فى تصريحات له، أن قرار حظر الأكياس البلاستيك يضم عدم تداوله بالمحال العاملة فى مجال الغذاء مثل المطاعم والسوبر ماركت واللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات، وكذلك الصيدليات.

وأكد المحافظة، حظر استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيك والتى تستخدم لمرة واحدة فى كل أنشطة المشروبات والأطعمة مثل السكاكين والملاعق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة "السفارى - النزهة – اليومية"، بمحافظة البحر الأحمر، عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة حفاظا على البيئة البحرية.

كما أكد قرار المحافظة الذى حمل رقم 167 لسنة 2019 م، منع استخدام البلاستيك اعتبارًا من 1 يونيو، شمل عدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه سوف يتم تجربة الأكياس الموزعة وقابليتها للاستعمال وقدرتها، من ثم التعديل عليها قبل الظهور بالشكل النهائى، مضيفاً أنه سوف يتم العمل بالتجربة بمدينة الغردقة من خلال توزيعها على أنحاء المدينة وتعميمها على باقى مدن المحافظة تمهيدا للاستخدام النهائى بها.

وأعلن المحافظ أنه تم تكليف إحدى الجمعيات بإطلاق حملة توعية حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان، بالإضافة إلى إلقاء المحاضرات للمدارس العامة والخاصة، وحملات التنظيف للجزر والشواطئ وتحت الماء، بالتعاون مع المدارس العامة والخاصة، مراكز الغوص، والمشاركة المجتمعية من سكان المحافظة.

من جانبه قال أحمد غلاب الباحث البيئى، إن قرار اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بمنع الأكياس البلاستيكية قرار هام جدا، وسيحمى البيئة البحرية والبرية من الكثير من الأضرار والمخاطر التى تهدد الكائنات البحرية.

وأضاف غلاب فى تصريحات خاصة له، أن حملات النظافة المتكررة التى كانت تنظمها الأجهزة البيئة مع المجتمع المدنى مثل الفنادق والمدارس كانت لا تقوم بنظافة 1% من البلاستيكات والمتواجدة فى القاع والتى تتسبب فى عدة مخاطر للكائنات البحرية والشعاب المرجانية.



















