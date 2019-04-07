صور.. الاسكندرية تستعد لفعاليات إنطلاق مهرجان منطاد الإمارات مصر

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية اليوم الأحد ،الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والكابتن طيار عبد العزيز المنصورى رئيس الفريق، والمهندس محمد صبري، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لفعاليات إنطلاق مهرجان منطاد الإمارات مصر 2019 والتى من المقرر إنطلاقها من مكتبة الإسكندرية.

أكد محافظ الإسكندرية، أن إنطلاق منطاد الإمارات مصر 2019 من مكتبة الإسكندرية يأتى ترويجا لمصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة بإعتبارها وجه حضارية سياحية ثفافية. كما أنه يعكس مدى قوة الترابط الذى يجمع بين الشعبين المصرى والإمارتى الشقيقين. مشيرا إلى مشاعر الحب والأمتنان التى يكنها الشعب المصرى بأكمله لدولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفا أن مصر قيادة سياسية وحكومة وشعباً تعتز بالدور المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة فى مجالات التنمية والاستثمار على أرض مصر.

من جانبه؛ أوضح الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، أن إنطلاق منطاد الإمارات 2019 من مصر هو تجسيدا لرؤية وتوجيهات قيادة دولة الإمارات فى دعم مصر للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة الإزدهار والتقدم فى مصر وفى إطار التقدير الكبير الذى توليه القيادة الخليجية لمصر. مشيرا إلى أن المشاركة هذا العام لمنطاد مصر تأتى بدعم كبير من الإتحاد العربى للاستثمار والتطوير الصناعى من أجل تعميق وتنويع المشاركات المجتمعية للإتحاد العربى للاستثمار وحرصه على تحريك العجلة الاقتصادية والسياحية وفى شتى المجالات.

وأضاف الكابتن طيار عبد العزيز المنصورى رئيس الفريق، أن المهرجان يتميز بإطلاق منطاد خادم الحرمين الشريفين، ومنطاد ولى عهد أبوظبي، ولفت إلى أن منطاد الإمارات انطلق لأول مرة عام 2005 برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي، ممثلًا الأمة العربية والإسلامية فى دول مختلف العالم؛ بهدف بث روح السلام والتسامح بين شعوب العالم من خلال الطيران بالمنطاد المتوج بصورة قادة الإمارات والخليج والقيادة العربية فى المهرجانات الثقافية.



محافظ الإسكندرية وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (1)



محافظ الإسكندرية وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (2)



محافظ الإسكندرية وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (3)



محافظ الإسكندرية وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (4)



محافظ الإسكندرية وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (5)